Adevarul despre relatia dintre Stelea si Prunea. Cum se intelegeau, in realitate, cei doi portari: "Nu stiu ce am fost eu pentru el" 

Bogdan Stelea a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Portarul roman a vorbit despre o parte dintre cele mai importante momente din cariera sa, povestind printre altele si despre relatia pe care a avut-o cu Florin Prunea, colegul si rivalul de la Dinamo si echipa nationala.

"Cand eram pe teren, chiar fiind de la aceeasi echipa, mi-era rival 100%. Cand se termina, mi-era prieten. Nu amestecam lucrurile astea, pentru ca copilaream impreuna, mergeam pe la el pe acasa, petreceam timp impreuna in afara terenului. Eu am fost o fire foarte competitiva, il vedeam ce poate sa faca, il apreciam, dar voiam sa fiu mai bun ca el. Nu stiu ce am fost eu pentru el, dar el pentru mine cand eram pe teren, stiam ca trebuie sa ne batem pentru acelasi post... in mintea mea era sa fiu mai bun ca el.", a marturisit Bogdan Stelea.

