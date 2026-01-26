Cristi Chivu are titlul cu Inter în buzunar! Verdictul supercomputerului după etapa de vis din Serie A

Cristi Chivu are titlul cu Inter în buzunar! Verdictul supercomputerului după etapa de vis din Serie A
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a avut parte de o etapă de vis în Serie A datorită căreia a reușit să se desprindă în fruntea clasamentului.

Inter Milano, cristi chivu, Serie A
Etapa din Italia a început cu victoria clară a lui Inter, 6-2 contra nou-promovatei Pisa, după o revenire de la 0-2. Ulterior, rezultatele au curs în favoarea echipei pregătite de Cristi Chivu.

Football Meets Data: Inter, șanse de peste 80% pentru câștigarea titlului

Napoli, campioana en-titre, a suferit un eșec usturător contra lui Juventus, 0-3, iar echipa lui Antonio Conte a coborât pe locul 4, cu 43 de puncte, nu mai puțin de 9 sub Inter.

De asemenea, AC Milan și AS Roma, ocupantele locurilor 2 și 3, au remizat, scor 1-1, și au ratat șansa de a se apropia de Inter. "Nerazzurrii" au acum un avans de 5 puncte față de a doua clasată.

Statisticienii de la Football Meets Data o văd pe Inter favorită clară la câștigarea titlului în Serie A. Șansele ca echipa lui Cristi Chivu să termine stagiunea pe locul 1 au urcat la 80,9% după runda cu numărul 22.

La o distanță uriașă, cu doar 10,8% șanse, se află AC Milan, în timp ce Napoli a coborât la 3,5%.

Cristi Chivu luptă pe trei fronturi: urmează săptămâni cu Serie A, Champions League și Coppa Italia

Pentru Inter urmează meciul cu Borussia Dortmund, programat miercuri, de la 22:00, în ultima rundă din faza principală Champions League. Cristi Chivu are nevoie de o victorie pentru a păstra șanse la calificarea directă în optimile de finală ale competiției.

În Serie A, pentru Inter vor urma două deplasări contra unor formații din a doua jumătate a clasamentului, Cremonese și Sassuolo, iar ulterior marele derby cu Juventus, pe teren propriu.

Inter rămâne implicată și în Cupa Italiei, competiție transmisă LIVE pe VOYO. În sferturile de finală, pe 4 februarie, echipa lui Cristi Chivu va primi vizita lui Torino.

