Cristi Chivu are titlul cu Inter în buzunar! Verdictul supercomputerului după etapa de vis din Serie A

Etapa din Italia a început cu victoria clară a lui Inter, 6-2 contra nou-promovatei Pisa, după o revenire de la 0-2. Ulterior, rezultatele au curs în favoarea echipei pregătite de Cristi Chivu.



Football Meets Data: Inter, șanse de peste 80% pentru câștigarea titlului

Napoli, campioana en-titre, a suferit un eșec usturător contra lui Juventus, 0-3, iar echipa lui Antonio Conte a coborât pe locul 4, cu 43 de puncte, nu mai puțin de 9 sub Inter.



De asemenea, AC Milan și AS Roma, ocupantele locurilor 2 și 3, au remizat, scor 1-1, și au ratat șansa de a se apropia de Inter. "Nerazzurrii" au acum un avans de 5 puncte față de a doua clasată.



Statisticienii de la Football Meets Data o văd pe Inter favorită clară la câștigarea titlului în Serie A. Șansele ca echipa lui Cristi Chivu să termine stagiunea pe locul 1 au urcat la 80,9% după runda cu numărul 22.



La o distanță uriașă, cu doar 10,8% șanse, se află AC Milan, în timp ce Napoli a coborât la 3,5%.

