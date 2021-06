EXCLUSIV | "Sa traiesti intr-o lume paralela si sa nu vezi realitatea!" Atac dur la adresa lui Radoi dupa amicalul cu Georgia: "Nu e posibil sa spui asa!"

Romania a pierdut amicalul cu Georgia, 1-2.

Nationala Romaniei nu a reusit sa se impuna in primul amical al verii, iar jocul 'tricolorilor' nu a impresionat. Florin Prunea a comentat la 'Ora exacta in sport' situatia nationalei, comparand-o cu cea din generatia sa. Totodata, fostul portar l-a criticat dur pe selectioner pentru alegerile facute.

"Nu era posibil atunci, pe vremea aia aveam presedinte de Federatie, aveam fotbalisti. Pentru ce ne trebuiau astea doua meciuri cu doua echipe, una foarte slaba, dar artagoasa si meciul cu Anglia? Pe final de sezon, majoritatea jucatorilor obositi, veniti dupa sezoane grele. Pleaca accidentati.

E o greseala pentru cei care au dorit meciurile astea, doar asa pentru imagine, sa ne aflam in treaba. Sa jucam cu Anglia la finalul unui sezon, normal ca si-au dorit un sparring partner slab si ne-au ales pe noi. Dar noi, ce cautam sa luam un meci cu Anglia la finalul unui sezon?!

La meciul de aseara, georgienii au venit fara jumatate de titulari. Foarte multe schimbari, nu am inteles de ce nu s-a inceput cu Stanciu, cu Budescu chiar. Din pacate, incepem sa ne obisnuim cu infrangerile, cu atmosfera din jurul echipei nationale. Parca nici nu mai joaca nationala, ziceam zilele trecute ca nici nu se cunoaste cand joci la nationala.

Sa traiesti intr-o bula numai a ta si sa nu asculti de absolut nimeni, sa nu vezi realitatea, sa traiesti intr-o lume paralela cu ce se intampla in realitate, nu pot intelege lucrul asta.

Continuarea va fi mutarea Supercupei la New York, o tampenie mai mare ca asta nu am auzit. Sigur, o mutare a lui Burleanu de imagine.

Pai i-ai avut liberi pe cei mai mari antrenori, sa nu profiti de situatie si sa nu aduci un antrenor bun? Nu am nimic cu Mirel Radoi. Majoritatea jucatorilor au fost crescuti de Hagi, cred ca altfel era cu Mircea Lucescu, Olaroiu", a declarat Prunea la PRO X.

Florin Prunea a comentat si declaratiile taioase ale selectionerului de la conferinta de presa de la finalul meciului.

"Nu cred ca este o abordare a unui antrenor a unei nationale. Nu cred ca este posibil sa spui asa. Pai cand l-am auzit pe presedintele FRF spunand ca nu are obiectiv calificarea la Euro, am amutit. Este inacceptabil si peste puterea mea de intelgere.

In grupa asta de calificare, pai grupa mai usoara ca asta, cand am avut noi in ultimii ani? Si suntem deja pe locul pe care suntem, la 6 puncte de Armenia, e inadmisibil din punctul meu de vedere", a spus fostul portar.

Intrebat despre amicalul cu Anglia, Prunea a atacat din nou Federatia si a spus ce ar trebui sa se intample in al doilea meci de pregatire al verii: "Sa mergem sa jucam de placere, jucam cu Anglia, nu avem nimic de pierdut si sa incercam sa eliminam greselile facute si sa jucam cu un 11, cu aceeasi echipa 70-80 de minute, de aia sunt meciurile astea, de proba. Vorbim degeaba, Federatia Romana de Fotbal si antrenorul au lumi paralele, traiesc in lumea lor, au o bula asa. Si stai si vezi declaratiile astea dupa meci, stai si te uiti, nu iti vine sa crezi ce tampenii si prostii vorbesc astia, pe cuvant!"