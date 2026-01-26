OFICIAL Ce lovitură! Românul de națională, cumpărat de Ferencvaros cu 1,3 milioane de euro

Ce lovitură! Românul de națională, cumpărat de Ferencvaros cu 1,3 milioane de euro
Marius Corbu (23 de ani), internaționalul U21 al României, a semnat cu Ferencvaros.

Marius Corbu ferencvaros apoel nicosia
Mijlocașul ofensiv Marius Corbu, care în ultimul sezon și jumătate a evoluat în Cipru, la APOEL Nicosia, a fost prezentat oficial la Ferencvaros, campioana Ungariei, care ocupă locul 3 în acest sezon, după 19 etape.

Marius Corbu a semnat cu Ferencvaros

Nemzeti Sport scrie că Ferencvaros a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru achiziționarea lui Marius Corbu, care a reușit 4 goluri și 6 pase decisive în prima jumătate a acestui sezon, la APOEL Nicosia.

La Ferencvaros, Corbu va lupta pentru câștigarea titlului și o nouă accedere în faza principală din Champions League. Noua echipă a românului nu traversează un sezon grozav - e abia pe 3, cu patru puncte sub liderul Gyor.

Corbu, care are dublă cetățenie, română și maghiară, a fost unul dintre oamenii de bază ai naționalei U21, la care a strâns 21 de meciuri. Mijlocașul a fost și în lotul lui Daniel Pancu la Campionatul European de vara trecută.

Format la FK Csikszereda, Marius Corbu a mai jucat la Akademia Puskas (2020-2024), iar în urmă cu un sezon și jumătate a semnat cu APOEL Nicosia. Alături de gruparea cipriotă a cucerit Supercupa, în septembrie 2024.

