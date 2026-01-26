Mijlocașul ofensiv Marius Corbu, care în ultimul sezon și jumătate a evoluat în Cipru, la APOEL Nicosia, a fost prezentat oficial la Ferencvaros, campioana Ungariei, care ocupă locul 3 în acest sezon, după 19 etape.

Marius Corbu a semnat cu Ferencvaros



Nemzeti Sport scrie că Ferencvaros a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru achiziționarea lui Marius Corbu, care a reușit 4 goluri și 6 pase decisive în prima jumătate a acestui sezon, la APOEL Nicosia.



La Ferencvaros, Corbu va lupta pentru câștigarea titlului și o nouă accedere în faza principală din Champions League. Noua echipă a românului nu traversează un sezon grozav - e abia pe 3, cu patru puncte sub liderul Gyor.



Corbu, care are dublă cetățenie, română și maghiară, a fost unul dintre oamenii de bază ai naționalei U21, la care a strâns 21 de meciuri. Mijlocașul a fost și în lotul lui Daniel Pancu la Campionatul European de vara trecută.

