După ce a petrecut aproximativ două ore cu jucătorii și staff-ul campioanei, patronul de la FCSB a comunicat mai multe decizii importante.

Matei Popa este noul titular de la FCSB

Probabil cea mai importantă este trecerea lui Ștefan Târnovanu pe banca de rezerve. Becali îl consider pe Târnovanu vinovat pentru trei din cele patru goluri încasate de FCSB la meciul cu CFR, însă spune că această decizie nu este o pedeapsă pentru Târnovanu, ci mai degrabă o modalitate pentru ”a fenta” regula U21.

Gigi Becali este convins că una dintre cauzele problemelor celor de la FCSB este faptul că trebuie să se bazeze în compartimentul ofensiv pe under-ul Mihai Toma, fotbalist care, în opinia sa, nu ajută foarte mult echipa.

Din acest motiv, finanțatorul a decis să îl ”sacrifice” pe Ștefan Târnovanu, iar în locul său să fie introdus un portar U21, Matei Popa, astfel încât toți jucătorii de câmp să fie fotbaliști cu experiență.

Astfel, în ultimele șapte etape din sezonul regulat, poarta roș-albaștrilor va fi apărată de portarul de 18 ani, Matei Popa, fiul lui Marius Popa, antrenorul de portari de la FCSB. Matei Popa nu a debutat încă la prima echipă a lui FCSB, însă a mers alături de roș-albaștri în cantonamentul din Antalya.

Tatăl său este antrenor cu portarii la FCSB, iar în cariera de fotbalist a trecut pe la mai multe formații din România precum Bihor Oradea, Progresul, Poli Timișoara, Curtea de Argeș, Pandurii sau U Cluj. Marius Popa s-a aflat în lotul României la EURO 2008.

”Mai sunt șapte meciuri. O să fie băiatul ăla al lui Popa. Mi-a zis MM că ce a apărat Târnovanu apăra și el. I-am zis lui Tânovanu că nu e o pedeapsă, este o decizie”, a spus Gigi Becali la baza de pregătire a campioanei României.

