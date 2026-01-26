FOTO Oțelul Galați - Csikszereda, întrerupt în minutul 81. Ce s-a întâmplat | UPDATE

Oțelul Galați - Csikszereda, întrerupt în minutul 81. Ce s-a întâmplat | UPDATE Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
Otelul GalatiCsikszeredagalatiSuperliga
Din articol

UPDATE S-a reluat meciul după aproximativ jumătate de oră.


Cele două echipe și-au dat întâlnire luni, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. Până în minutul 81, gazdele conduceau cu 3-0.

Oțelul Galați - Csikszereda, întrerupt în minutul 81. Ce s-a întâmplat

  • Vlcsnap 2026 01 26 18h50m46s421
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În minutul 81 al meciului, a picat nocturna la Galați, iar ”centralul” Sorin Vadana i-a trimis pe jucători la vestiare. Meciul este întrerupt de minute bune. 

Suporterii au aprins blițurile telefoanelor. În galeria de mai sus vedeți imaginile de la Galați.

Echipele de start

  • Oțelul Galați: Dur Bozoancă - J. Paulo, P. Iacob, Zivulic, Zhelev - A. Ciobanu, Lameira, Nuno - Andrezinho, Patrick, Ș.Bană

Rezerve: Ursu, I. Popescu - Kazu, M. Lopes, D. Neicu, Frunză, C. Chira, Paz, Debeljuh, Bordun, Neicu, D. Sandu

Antrenor: Laszlo Balint

  • Csikszereda: E. Pap - Bloj, Kabashi, Csuros ,Paska - Vegh - A. Ceara, Veres, Bodo, S. Szalay - Eppel

Rezerve: M. Simon, Deaky - Palmeș, Triff, Bettini, Jebari, Bota, Dusinszki, Gustavinho, Brugger, Pal, Nagy

Antrenor: Robert Ilyeș

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ARTICOLE PE SUBIECT
Carlo Ancelotti, dorit cu insistență: ”Discuții în desfășurare. Ambele părți sunt interesate”
Carlo Ancelotti, dorit cu insistență: ”Discuții în desfășurare. Ambele părți sunt interesate”
ULTIMELE STIRI
Oțelul Galați – Csikszereda 3-0. Și cu nocturna stricată, gălățenii se impun și ajung pe loc de play-off
Oțelul Galați – Csikszereda 3-0. Și cu nocturna stricată, gălățenii se impun și ajung pe loc de play-off
Ilie Dumitrescu i-a spus verde în față lui Gigi Becali: ”E inadmisibil! Acolo sunt cele mai mari probleme”
Ilie Dumitrescu i-a spus verde în față lui Gigi Becali: ”E inadmisibil! Acolo sunt cele mai mari probleme”
Mihai Stoica își asumă responsabilitatea pentru sezonul ratat al lui FCSB: ”Nu am reușit! E clar că sunt vinovat!”
Mihai Stoica își asumă responsabilitatea pentru sezonul ratat al lui FCSB: ”Nu am reușit! E clar că sunt vinovat!”
Dinamo a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan: "5 milioane de euro"
Dinamo a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan: "5 milioane de euro"
Carlo Ancelotti, dorit cu insistență: ”Discuții în desfășurare. Ambele părți sunt interesate”
Carlo Ancelotti, dorit cu insistență: ”Discuții în desfășurare. Ambele părți sunt interesate”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

„Clienții“ lui Becali: scârbit, patronul FCSB-ului i-a scos la pauza meciului cu CFR

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Gigi Becali a vrut să-l înlocuiască în minutul 10 la meciul cu CFR Cluj: ”Bă, Mihai, hai să-l schimbăm pe ăsta!”

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica își asumă responsabilitatea pentru sezonul ratat al lui FCSB: ”Nu am reușit! E clar că sunt vinovat!”
Mihai Stoica își asumă responsabilitatea pentru sezonul ratat al lui FCSB: ”Nu am reușit! E clar că sunt vinovat!”
Dinamo a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan: "5 milioane de euro"
Dinamo a făcut anunțul despre Cătălin Cîrjan: "5 milioane de euro"
Ilie Dumitrescu i-a spus verde în față lui Gigi Becali: ”E inadmisibil! Acolo sunt cele mai mari probleme”
Ilie Dumitrescu i-a spus verde în față lui Gigi Becali: ”E inadmisibil! Acolo sunt cele mai mari probleme”
Ce lovitură! Românul de națională, cumpărat de Ferencvaros cu 1,3 milioane de euro
Ce lovitură! Românul de națională, cumpărat de Ferencvaros cu 1,3 milioane de euro
Oțelul Galați – Csikszereda 3-0. Și cu nocturna stricată, gălățenii se impun și ajung pe loc de play-off
Oțelul Galați – Csikszereda 3-0. Și cu nocturna stricată, gălățenii se impun și ajung pe loc de play-off
Alte subiecte de interes
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Galați, cea mai tare din Carpați! Două echipe din orașul Galați luptă în aceste zile pentru grupele Champions League
Galați, cea mai tare din Carpați! Două echipe din orașul Galați luptă în aceste zile pentru grupele Champions League
Atacantul român care a marcat 14 goluri în ultimele 2 etape!
Atacantul român care a marcat 14 goluri în ultimele 2 etape!
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!