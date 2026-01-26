Oțelul Galați - Csikszereda, întrerupt în minutul 81. Ce s-a întâmplat

UPDATE S-a reluat meciul după aproximativ jumătate de oră.
Cele două echipe și-au dat întâlnire luni, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. Până în minutul 81, gazdele conduceau cu 3-0.
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.
UPDATE S-a reluat meciul după aproximativ jumătate de oră.
Cele două echipe și-au dat întâlnire luni, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. Până în minutul 81, gazdele conduceau cu 3-0.
În minutul 81 al meciului, a picat nocturna la Galați, iar ”centralul” Sorin Vadana i-a trimis pe jucători la vestiare. Meciul este întrerupt de minute bune.
Suporterii au aprins blițurile telefoanelor. În galeria de mai sus vedeți imaginile de la Galați.
Rezerve: Ursu, I. Popescu - Kazu, M. Lopes, D. Neicu, Frunză, C. Chira, Paz, Debeljuh, Bordun, Neicu, D. Sandu
Antrenor: Laszlo Balint
Rezerve: M. Simon, Deaky - Palmeș, Triff, Bettini, Jebari, Bota, Dusinszki, Gustavinho, Brugger, Pal, Nagy
Antrenor: Robert Ilyeș
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News