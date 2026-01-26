Oțelul Galați - Csikszereda, întrerupt în minutul 81. Ce s-a întâmplat

Cele două echipe și-au dat întâlnire luni, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. Până în minutul 81, gazdele conduceau cu 3-0.

UPDATE S-a reluat meciul după aproximativ jumătate de oră.

În minutul 81 al meciului, a picat nocturna la Galați, iar ”centralul” Sorin Vadana i-a trimis pe jucători la vestiare. Meciul este întrerupt de minute bune.



Suporterii au aprins blițurile telefoanelor. În galeria de mai sus vedeți imaginile de la Galați.

Echipele de start



Oțelul Galați: Dur Bozoancă - J. Paulo, P. Iacob, Zivulic, Zhelev - A. Ciobanu, Lameira, Nuno - Andrezinho, Patrick, Ș.Bană

Rezerve: Ursu, I. Popescu - Kazu, M. Lopes, D. Neicu, Frunză, C. Chira, Paz, Debeljuh, Bordun, Neicu, D. Sandu

Antrenor: Laszlo Balint



Csikszereda: E. Pap - Bloj, Kabashi, Csuros ,Paska - Vegh - A. Ceara, Veres, Bodo, S. Szalay - Eppel

Rezerve: M. Simon, Deaky - Palmeș, Triff, Bettini, Jebari, Bota, Dusinszki, Gustavinho, Brugger, Pal, Nagy

Antrenor: Robert Ilyeș

