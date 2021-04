Dezvaluiri incredibile ale lui Prunea: "Sa il dai afara pe Danciulescu!" Ce i s-a spus in prima zi ca oficial al lui Dinamo

Florin Prunea a dezvaluit cum Negoita si Balanescu il tot presau sa il dea afara pe Ionel Danciulescu.

Dinamo a fost invinsa de UTA Arad, 0-1, in al doilea meci din playoff. Echipa din Stefan cel Mare se afla pe loc de baraj si mai are la dispozitie doar 7 meciuri sa se salveze din zona rosie.

Cu 15 puncte in playoff, Dinamo ocupa locul 8. Doar doua formatii sunt sub echipa antrenata de Dusan Uhrin Jr.: Politehnica Iasi, care are 14 puncte, si Hermannstadt, cu 13 puncte.

Florin Prunea nu crede ca Mario Nicolae, in calitate de manager sportiv, poate sa le impuna respect jucatorilor si este capabil sa rezolve problemele pe care le are clubul.

"Mario Nicolae nu poate sa impuna respect in fata jucatorilor. Toata lumea spune asta, nu o spun numai eu. Sa aduca pe cineva macar acum, in ceasul al 12-lea.

Ma mira schimbarea asta totala a lui Danciulescu, cand l-a cerut pe Balanescu.



Eu din prima zi cand am ajuns la Dinamo, la prima discutie cand am stat la masa, sa semnez contractul cu Negoita si Balanescu, primul lucru pe care mi l-au spus a fost: "Te rugam si noi ceva! Sa il dai afara pe Danciulescu! Sa vezi ce o sa patesti din cauza lui."

Le-am spus ca nu il pot da afara pe Danciulescu din doua motive. 1, sunt subiectiv, pentru ca imi este prieten, il cunosc foarte bine si stiu ca poate sa ajute echipa. Si 2, este dimanovist! Nu putem sa il dam afara. Isi face treaba destul de bine. Este cu jucatorii tot timpul.

Daca nu m-au innebunit doua luni: "Da-l afara! Da-l afara! Da-l afara!".



Am vazut si eu la televizor aseara, ca Danciulesu nu se intoarce la Dinamo decat cu Balanescu. M-am mirat. Dar eu cred cu tarie ca Danciu trebuie sa se intoarca imediat la Dinamo! Este nevoie de el!", a declarat Florin Prunea pentru ProSport Live.