Carlo Ancelotti (66 de ani) a preluat prima reprezentativă a Braziliei în mai 2025. A bifat până acum opt apariții la cârma naționalei ”Selecao” și a înregistrat o medie de 1,75 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Carlo Ancelotti, dorit cu insistență: ”Discuții în desfășurare. Ambele părți sunt interesate”



Samir Xaud, președintele Federației Braziliene de Fotbal, a anunțat faptul că poartă discuții cu Ancelotti pentru extinderea înțelegerii contractuale. FBF îl vrea pe ”Don Carlo” la cârma naționalei până în 2030.



”Dialogul (n.r. pentru reînnoire) este deja în desfășurare și ambele părți sunt interesate. Facem niște modificări birocratice pentru a continua munca sa împreună.



Reînnoirea contractului înainte de Cupa Mondială este crucială pentru fotbalul brazilian în ansamblu. Întotdeauna am spus că eu cred în munca pe termen mediu și lung. În munca structurată.



Într-un timp scurt, Ancelotti și-a demonstrat deja calitatea, competența ca antrenor și ca persoană. E perfect pentru echipa națională a Braziliei și pentru federație.



Vrem ca această muncă să continue și ca el să aibă mai mult timp de dedicat fotbalului brazilian”, a spus Samir Xaud, citat de TuttoMercatoWeb.



Înainte să preia naționala Braziliei, Carlo Ancelotti a stat patru ani la Real Madrid, unde a consemnat o medie de 2,25 puncte pe meci în 234 de partide.



Everton, Napoli, FC Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Chelsea, AC Milan, Juventus, AC Parma și Reggiana sunt cluburile pe care ”Don Carlo” le-a antrenat de-a lungul carierei sale.

