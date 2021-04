Reactia lui Prunea dupa ce DDB l-a chemat inapoi la club: "Ce sa fac acolo? Sa vorbesc eu cu mine?!"

Florin Prunea a vorbit despre posibila revenire la Dinamo.

Florin Prunea a vorbit dupa ce membri DDB si-au exprimat dorinta de a-l readuce pe fostul portar al lui Dinamo inapoi la club.

Prunea a fost presedinte al clubului din Stefan cel Mare intre iunie 2019 si iunie 2020, insa nu crede ca va mai putea reveni in scurt timp la Dinamo.

"Ma flateaza mesajul lor si le multumesc pentru increderea pe care mi-o acorda, dar din pacate nu am discutat cu nimeni. Nu am discutat cu absolut nimeni! Am primit mesaje de ziua mea de la persoane din DDB, dar de discutat concret, nu.

De strans randurile, atat se poate se face. Mai sunt sapte etape si echipa trebuie sa stranga randurile. Unii dintre ei sunt jucatori de valoare, care nu au ce sa caute in zona aia. Sapte meciuri pe viata si pe moarte, scapa cine poate. Asa trebuie sa fie lucrurile.

Eu cred ca nu voi reveni, din experienta mea. Probabil ca ei au apreciat munca mea de-a lungul anilor la Dinamo si le multumesc pentru lucrul acesta. Eu ce sa fac, sa vorbesc eu cu mine?”, a spus Prunea, la Digi Sport Matinal.

Dinamo ocupa penultimul loc in play-out si este la un punct de ultima pozitie, ocupata de Poli Iasi. "Cainii rosii" vor avea un program infernal in urmatoarele zile si au nevoie de cel putin doua victorii pentru a iesi din zona rosie.