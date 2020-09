Probleme pe Arena Nationala inainte de meciul cu Irlanda de Nord! Ce l-a nemultumit pe selectionerul Radoi: "Nu e cum ne asteptam!" 

Romania - Irlanda de Nord se vede in direct pe PRO TV si www.sport.ro, vineri, 4 septembrie de la 21:45!

Mirel Radoi a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu Irlanda de Nord. Selectionerul Romaniei va debuta pe banca nationalei si a pregatit schimbari importante.

Radoi a fost nemultumit totusi de starea gazonului de pe Arena Nationala si s-a exprimat nemultumirea fata de acest lucru.

"Sunt foarte importante meciurile, incepe un nou drum, prin competitia asta am ajuns in playoff-ul Campionatului European. Sper ca baietii maine seara sa incerce sa puna in aplicare cat mai multe din ideile pe care le-am lucrat impreuna cu ei.

Mi-e foarte greu sa raspund la intrebari tactice, asta ar insemna sa dau multe informatii, m-as limita sa spun ca nu o sa fie o garnitura de inceput cu extreme. In rest, cel mai important este ce producem in dinamica jocului, cati oameni aducem in careu ca si prezenta in terenul advers.

Am vazut gazonul, nu este unul cum ne asteptam dar trebuie sa ne adaptam repede", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.