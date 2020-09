Un nou atac subtil la adresa lui Mirel Radoi! "Numirea lui ca selectioner e o lovitura pentru Scoala de Antrenori!"

Ciprian Marica si-a spus parerea despre numirea lui Mirel Radoi pe banca nationalei Romaniei.

Fostul international roman, Ciprian Marica (34 de ani) si-a exprimat punctul de vedere in legatura cu numirea lui Mirel Radoi pe banca nationalei Romaniei. Acesta a tinut sa il atace subtil pe selectioner, spunand ca "este o lovitura" pentru Scoala de Antrenori din Romania. De asemenea, Marica a explicat si de ce nu a ales sa devina antrenor.

"A acumulat experienta la Under 21, e pasionat si studiaza mult. Dar in acelasi timp consider ca este o lovitura pentru Scoala de Antrenori din Romania. Atat de laudata, dar si de aspra. Antrenorii echipelor nationale nu au licente... Si eu am un antrenor fara licenta la Farul, dar cred ca am luat cea mai bună decizie", a declarat Ciprian Marica pentru GSP.

Intrebat la randul sau de ce nu a ales o cariera in antrenorat, Ciprian Marica a explicat ca a ales zona administrativa:

"Am ales zona administrativa. Am vrut sa vad cum functioneaza un club din Germania, din Spania. Am facut specializare. Un master de un an la Saint Gallen University, apoi practica la Schalke. Tocmai pentru a intelege! Am si in Spania la Federatia de Fotbal unde am facut administratie si marketing", a incheiat Marica.