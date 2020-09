Radoi, raspuns transant pentru Marica dupa ce a comentat situatia lui Camora! Ce spune despre convocarea capitanului lui CFR Cluj la nationala

Mirel Radoi a vorbit despre posibilitatea convocarii pe viitor a lui Camora la echipa nationala.

Mirel Radoi (39 de ani) a declarat ca este posibil sa il convoace pe capitanul lui CFR Cluj pentru urmatoarele meciuri. De asemenea, selectionerul nu a vrut sa comenteze declaratia lui Ciprian Marica cu privire la Camora.

Camora (33 de ani) a devenit recent cetatean roman cu acte in regula.

"E posibil sa il vedem in urmatoarele meciuri facand parte din lotul nostru. Nu as vrea sa comentez declaratia unui fost coleg sau a unui prieten pentru ca in momentul de fata poate vorbi doar din punct de vedere administrativ, nu si din punct de vedere tehnic", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa.