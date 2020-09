Liga Natiunilor, "SCURTATURA" spre MONDIALE a nationalei lui Mirel Radoi. De ce e OBLIGATORIU sa ne castigam grupa

Noua editie a Ligii Natiunilor are o miza ascunsa, oferind posibilitatea calificarii la Campionatul Mondial din 2022 in urma unui play-off.

Intr-o grupa cu Austria, Norvegia si Irlanda de Nord, nationala Romaniei trebuie sa-si propuna ocuparea primului loc, asta pentru a-si putea usura misiunea in viitoarele preliminarii, cele pentru Mondialul din Qatar de peste 2 ani.

La fel cum se intampla si in calificarile pentru Euro 2020 (unde tricolorii vor juca play-off cu Islanda tocmai datorita performantei din Liga Natiunilor), un sistem similar a fost prevazut si in cazul CM 2022. Astfel, din preliminariile clasice de anul viitorse vor califica direct la Mondiale doar cele 10 castigatoare de grupe ale zonei europe, iar restul de trei participante la turneul final vor fi stabilite in urma unui play-off.

La acest "colac de salvare" vor avea dreptul sa participe cele 10 ocupante ale locurilor secunde in preliminarii plus alte 2 echipe stabilite pe baza rezultatelor din Liga Natiunilor. In cazul nationalei Romaniei, conditia obligatorie e insa castigarea grupei din Liga Natiunilor, cu un punctaj cat mai bun, astfel incat sa luam fata celorlate castigatoare de grupa din Liga B care ar pretinde sa mearga la acest baraj. Evident, e necesar si ca invingatoarele din Liga A sa obtina biletele pentru Mondiale sau pentru play-off din preliminariile clasice, ceea ce e foarte posibil.