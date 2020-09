VIDEO | Exercitiu NEOBISNUIT pentru "tricolorii" inaintea meciului cu Irlanda de Nord! + Jucatorii lui Mirel Radoi au fost testati pentru Covid-19!

Echipa nationala pregateste intensiv meciurile cu Irlanda de Nord si Austria care vor fi transmise in direct de PRO TV pe 4 si 7 septembrie.

Potrivit informatiilor venite de la FRF, jucatorii convocati au fost supusi astazi unui exercitiu neobisnuit.

Preparatorul fizic al echipei, Horatiu Baciu, i-a impartit pe fotbalisti in doua echipe si apoi in grupuri de cate doi, ei fiind nevoiti sa dribleze printre jaloane in timp ce tineau in maini o minge gonflabila uriasa.

Exercitiul i-a prins pe jucatori, care au dat totul pentru a castiga mai ales ca pierzatorii au fost pedepsiti cu flotari.

"Tricolorii", testati pentru Covid-19

In alta ordine de idei, dupa fotbalistii nationalei de tineret, care si-au primit rezultatele marti seara, si cei de la echipa de seniori au fost testati pentru Covid-19.

"In aceasta dimineata a avut loc testarea oficiala a tricolorilor si a staff-ului, organizata de UEFA, inaintea primei partide din Liga Natiunilor, de vineri, cu Irlanda de Nord.

Reprezentantii institutiei medicale acreditate pentru competitiile oficiale continentale au ajuns la Mogosoaia si, in baza unui desfasurator bine pus la punct, au recoltat probele in vederea testarii COVID.

