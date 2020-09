EXCLUSIV | Mircea Lucescu trage un semnal de alarma inaintea partidelor din Nations League! "Radoi trebuie sa creeze un grup KAMIKAZE!"

Mircea Lucescu a declarat la Pro X ca meciurile echipei nationale sunt dificile pentru Mirel Radoi.

Antrenorul roman in varsta de 75 de ani considera ca noului selectioner ii va fi greu avand in vedere ca nu are foarte multi jucatori dintre care sa aleaga.

"Vom vedea cum decurg meciurile... Nici Radoi nu are de unde sa aleaga foarte multi jucatori. Cei care sunt in strainatate, joaca destul de putin. Va trebui sa reuseasca sa creeze un grup kamikaze, un grup care sa intre pe teren si sa dea absolut totul.

E nevoie de o analiza serioasa a echipelor adverse pentru a face performanta. Vom vedea. Avem jucatori talentati, suntem considerati in fotbalul european ca avand jucatori cu o tehnica superioara, asa ca... Sa vedem, sa speram ca o sa fie in regula. Ii doresc din tot sufletul sa aiba succes", a spus Mircea Lucescu la Ora exacta in sport.

Romania va infrunta Irlanda de Nord si Austria, pe 4, respectiv 7 septembrie. Partidele, contand pentru Nations League, vor fi transmise in direct de PRO TV, de la ora 21:45.