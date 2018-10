Probleme majore pentru Contra! Doi titulari sunt OUT pentru meciul cu Serbia: cum ar putea arata Romania in finala de pe Arena Nationala

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Romania a castigat in ultimul minut la Vilnius si va juca pe Arena Nationala "finala" pentru primul loc in Grupa. Meciul cu Serbia va fi in direct la ProTV, duminica, ora 16:00.

Cosmin Contra a ramas fara doi titulari dupa meciul cu Lituania. Alexandru Chipciu si Paul Anton au primit cate un cartonas galben si vor fi suspendati pentru partida cu Serbia. Regulamentul Nations League prevede ca jucatorii sa primeasca o etapa de suspendare de fiecare data cand strang cate doua cartonase galbene.

Absentele celor doi ii da mari batai de cap selectionerului in conditiile in care Budescu a fost lasat in afara lotului din cauza unei accidentari desi fusese convocat, iar Contra nu mai are alt mijlocas central in lot. Cel mai probabil, Maxim, autorul golului victoriei cu Lituania, va fi titularizat in locul lui Chipciu. Locul lui Anton ar putea fi luat de Bancu, jucatorul Craiovei urmand sa urce la mijloc, iar locul sau din linia defensiva sa fie ocupat de Tosca.

Cum ar putea arata Romania cu Serbia: Tatarusanu - Manea, Sapunaru, Tamas, Tosca - Bancu, Marin - Maxim, Stanciu, Mitrita - Tucudean



Cum arata clasamentul:



1. Serbia 7p

2. Romania 5p

3. Muntenegru 4p

4. Lituania 0p