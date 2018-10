LITUANIA - ROMANIA | Prima reactie a eroului de la Vilnius: "Trebuie sa ridicam putin nivelul pentru a castiga cu Serbia!" Cum a trait Maxim meciul cu Lituania

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Romania a reusit prima victorie in Nations League. A fost o victorie cu emotii. Maxim a marcat golul salvator in minutul 4 al prelungirilor.

Maxim este increzator ca Romania poate castiga si partida cu Serbia, meci ce se va disputa duminica pe Arena Nationala, insa este constient ca nationala trebuie sa practice un joc mai bun decat cel din aceasta seara pentru a obtine cele trei puncte.

Maxim nu a fost deranjat de terenul artificial de la Vilnius.

"Sunt fericit pentru victorie, pentru cele 3 puncte. Era foarte important sa revenim la Bucuresti cu trei puncte in buzunar pentru a putea aborda meciul cu Serbia cu alt moral. Nu am fost deranjat de critici, cateodata le meritam. Nu ne-a fost teama ca nu vom castiga, dar trebuie sa recunoastem ca nu am facut meciul pe care ni-l doream. Important este ca am ramas concentrati pana la final si am ramas concentrati in ultimele minute. Sincer, nu mi s-a parut asa rau gazonul. A fost neobisnuit pentru ca nu ne antrenam si nu jucam saptamana de saptamana pe un astfel de gazon.

Cred ca am demonstrat ca ne putem bate de la egal la egal cu orice echipa, dar trebuie sa ridicam putin nivelul la meciul cu Serbia", a declarat Alexandru Maxim pentru ProTV.