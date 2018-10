LITUANIA - ROMANIA | "Cand am luat gol am crezut ca e din vina mea, ca le port ghinion baietilor!" Tamas a revenit la nationala dupa 1000 de zile: "Mi-a fost foarte dor, parca eram la prima selectie!&

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Tamas a revenit la echipa nationala dupa 1000 de zile. Tamas s-a bucurat ca un pusti aflat la prima selectie pentru revenirea la lot.

Romania a primit gol in minutul 90, iar Tamas a crezut ca le poarta ghinion coechipierilor sai.

"E ceva extraordinar sa castigi pe final asa cum am facut noi in aceasta seara. Am meritat victoria. E un sentiment aparte cand vii la echipa nationala, mai ales cand ai fost convocat dupa atata timp. Cand am luat gol ma gandeam ca poate am luat din cauza mea, ca port ghinion. Este foarte dificil sa castigi aici si Serbia s-a chinuit. Noi am facut tot posibilul si am castigat. Acesta este obiectivul nostru, sa facem 6 puncte din aceasta dubla. Mi-a fost foarte dor de nationala. Parca eram la prima selectie. Dupa atata timp, s-au schimbat unele lucruri. Sa dea Domnul sa mergem la EURO 2020", a declarat Gabi Tamas pentru ProTV.