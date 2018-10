LITUANIA - ROMANIA 1-2 | "Dedicam victoria familiei Pascovici!" Gestul emotionant al lui Contra inainte de partida! Ce a spus despre golul victoriei al lui Maxim din prelungiri

Lituania 1-2 Romania | Nationala Romaniei a castigat cu mari emotii la Vilnius.

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit in direct la Pro TV dupa victoria dificila din Lituania. Chipciu si Maxim au marcat cele 2 goluri ale Romaniei, cea care are 5 puncte dupa 3 partide si poate trece peste Serbia in clasamentul grupei daca o invinge in meciul direct de duminica, ora 16.00, la Pro TV.

Selectionerul Romaniei i-a dedicat victoria lui Cosmin Pascovici - fiul fostului international roman, Denis, a murit la doar 14 ani.

"Sunt fericiti pentru baieti. Lituanienii sunt obisnuiti cu acest teren, sunt foarte agresivii. Pentru aceste 3 puncte am venit, ma bucur ca baietii nu au renuntat, am castigat in ultimul minut al prelungirilor. Fortele s-au egalat pe un asemenea teren. Am pregatit anumite chestii, ne-a iesit primul gol. Apoi ei au schimbat sistemul si ne-au debusolat. A doua repriza am inceput-o foarte bine, nu am reusit sa dam al 2-lea gol.



Nu stim sa gestionam ultimele minute, putea sa ne coste foarte scump. Trebuie sa ne recuperam foarte rapid pentru ca avem un meci foarte important cu Serbia, meci pe care daca il castigam trecem pe primul loc.



Tucudean mi-a cerut schimbare, l-am bagat pe Claudiu, venea cu un moral foarte bun. Maxim, la fel, a dat goluri in Germania. Aveam nevoie sa intre Maxim sa ne ajute, a intrat bine si Rotariu. Ma bucur ca baietii au inteles mesajul si ne-au ajutat foarte mult.



Sunt pierderi mari (Chipciu si Anton sunt suspendati la partida cu Serbia), dar sunt 20 de jucatori in cantonament, dar sper sa fiu inspirat si sa aleg cat mai bine. Vom incerca sa castiga duminica sa castiga, s-au vandut destul de multe bilete, speram sa se umple stadionul dupa acest rezultat. Ne-ar da sansa sa depindem de noi in ultimele 2 meciuri.



Aceasta victorie o dedicam familiei Pascovici, am jucat cu el la echipa nationala. La sedinta tehnica le-am pus un film trimis de Cosmin Pascovici, ne bucuram ca am putut sa le oferim o mica bucurie sa le alinam putin aceasta durere uriasa" a spus Cosmin Contra dupa partida la Pro TV.