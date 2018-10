Ion Alexandru, 11 concluzii dupa victoria obtinuta de Romania in Lituania

Romania a invins Lituania cu 2-1, iar duminica se bate cu Serbia pentru primul loc in grupa. Toate golurile AICI

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

1. Nu a fost de ajuns golul lui Chipciu, bara de la Vilnius, care l-a salvat pe Tatarusanu la 0-0, am luat meritat un gol in minutul 89 si am castigat dupa un rollercoaster care a mers in reluare.

2. Maxim a aratat dupa mult timp de ce are numarul 10 la echipa nationala.

3. Contra este primul om din lume care a reusit sa stea mai bine de doua ore in picioare, chiar daca are piciorul imobilizat.

