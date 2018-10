LITUANIA - ROMANIA, 21:45, PRO TV | Tamas titular la revenire, Dragus ramane si el in primul 11! Cum arata primul 11 facut de Contra la miezul noptii

Selectionerul mai are putine semne de intrebare in privinta echipei pe care o va folosi in aceasta seara, contra Lituaniei.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Contra n-a anuntat inca 11-le de start in vestiar, dar in optiunile lui mai pot sa apara foarte putine surprize in acest moment. La revenirea in lotul Romaniei, Gabi Tamas va fi titular in centrul apararii, alaturi de Sapunaru. Pe stanga va juca Bancu, nu Tosca, asa cum se astepta la inceputul saptamanii.

La mijoc, selectionerul merge pe doi inchizatori, Anton si Razvan Marin, in timp ce in fata lor va fi o linie de 3 alcatuita din Chipciu, Stanciu si Denis Dragus. In atac, golgeterul din Liga 1 George Tucudean i-a luat fata lui Claudiu Keseru.

Romania: Tatarusanu - Manea, Tamas, Sapunaru, Bancu - Marin, Anton - Chipciu, Stanciu, Dragus - Tucudean