VIDEO | Faza care nu s-a vazut la TV: Tamas, ca la 19 ani! Moment incredibil cu fundasul nationalei in Lituania: "De ce razi?"

Gabi Tamas a revenit la nationala la meciul cu Lituania dupa aproape trei ani. Mai exact, 1000 de zile au trecut de cand fundasul in varsta de 34 de ani primise ultima convocare.

Tamas s-a simtit ca un pusti la prima selectie o data revenit printre tricolori, lucru observat si de selectionerul Cosmin Contra. "A revenit cu pofta, ca un copil de 19 ani", declara Contra inaintea partidei de la Vilnius. Tamas a fost integralist cu Lituania si a ajutat nationala sa obtina o victorie uriasa.

Gabi Tamas s-a bucurat de fiecare moment petrecut la echipa nationala. Chiar si la interviurile de la finalul partidei, cand fundasul nationalei s-a tinut de glume. Mai intai "i-a furat" microfonul reporterului ProTV dupa care tot el a intrebat ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat: "De ce razi?". In momentele in care se astepta intrarea "in live", Tamas a inceput sa discute cu Tucudean si a plecat din cadru chiar in startul interviului. A revenit cateva secunde mai tarziu.

Momentul dinaintea interviului "oficial" cu Gabi Tamas poate fi urmarit in player-ul video.