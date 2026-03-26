Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației de Fotbal din Turcia, a prefațat meciul cu România de astăzi, de la 19:00.

Ibrahim Haciosmanoglu, ferm înainte de Turcia - România

Haciosmanoglu nu a lăsat deloc loc de interpretare în opinia sa. Oficialul a transmis că Turcia mai bine stă acasă, dacă nu se poate califica contra României, Slovaciei sau reprezentativei din Kosovo.

„Divinitatea să ne ajute să trecem cu bine de aceste două examene, Cupa Mondială ne așteaptă. Sperăm să mergem acolo și să avem succes, credem că vom reuși.

Nu este bine să facem afirmații grandioase, dar dacă nu putem învinge România, Kosovo și Slovacia, atunci mai bine să nu mai mergem în America.

Haciosmanoglu: „Reprezentăm națiunea turcă și lumea islamică”

Avem o echipă foarte bună din punct de vedere al calității, merită totul. Am avut parte de o tragere la sorți foarte frumoasă în America. Bunul Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine de aceste două meciuri.

Acolo reprezentăm națiunea turcă și lumea islamică; să nu ne gândim doar la cele 80 de milioane de oameni. Președinți de federații din multe țări islamice îmi spun: «Domnule președinte, nu vă gândiți doar la cele 80 de milioane. Noi așteptăm succesul vostru și vom fi mândri».

Divinitatea ne va ajuta, având în vedere cât de mari sunt așteptările”, a declarat Ibrahim Haciosmanoglu, conform Hurryet.

Slovacia sau Kosovo în finală

Turcia - România se joacă astăzi. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, de la 21:45.