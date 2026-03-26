„Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, la „Beșiktaș Park” din Istanbul, într-o partidă care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.

Gică Hagi, escortat de polițiști înainte de Turcia - România!

Cu puțin timp înaintea meciului, Gheorghe Hagi a fost surprins în drum spre stadion, în mijlocul fanilor turci. Fostul căpitan al naționalei României a fost escortat de polițiști, pentru a evita orice incident în aglomerația din jurul arenei.

Legenda fotbalului românesc a ales să meargă pe jos spre stadion, alături de soția sa, Marilena. Distanța dintre hotel și stadion a fost foarte mică, astfel că aceștia au ales să ajungă la „Beșiktaș Park” fără transport organizat.