Cele două reprezentative își dau întâlnire de la ora 19:00 în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Meciul va avea loc pe ”Beșiktaș Park” în Istanbul.

Corespondență din Istanbul | Tatăl lui Radu Drăgușin, înainte de Turcia - România: ”Am emoții, joacă Radu al meu”

La duelul decisiv dintre Turcia - România este prezent și tatăl lui Radu Drăgușin, Dan Drăgușin, fost voleibalist și unul dintre cei mai mari voleibaliști români.

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Dan Drăgușin a evidențiat că are emoții pentru fiul său, dar și că e extrem de mândru de Radu, care joacă în Premier League.

Eșalonul de elită al Angliei se vede pe VOYO. Drăgușin joacă pentru Tottenham

”Am emoții, e normal. Joacă echipa României, joacă Radu. Sperăm cu toții să fim victorioși, să plecăm acasă și să ne vedem la următorul meci.

Ce simte un tată? Mândrie foarte mare, bucurie. Am speranță și optimism că vom obține un rezultat pozitiv”, a spus Dan Drăgușin, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.