„Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, la „Beșiktaș Park” din Istanbul, într-o partidă care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, nu mai devreme de ora 19:00.

Fostul fundaș Dorin Goian crede că România va avea nevoie și de puțin noroc pentru a obține calificarea în finala barajului, mai ales într-o atmosferă dificilă, pe un stadion plin la Istanbul.

Dorin Goian a ales! Cei doi fundași cu care România trebuie să atace Turcia

Goian a vorbit și despre formula ideală pentru centrul apărării. Fostul internațional spune că ar miza pe cuplul Radu Drăgușin - Virgil Ghiță pentru partida cu Turcia.

„Momentan nu sunt la curent cu evoluțiile lui Burcă de când a plecat în China. Pe Ghiță l-am mai văzut. Joacă la o echipă importantă (n.r. – Hannover) din liga a doua din Germania, care este un campionat foarte puternic.

Personal, pentru acest joc, aș miza pe Ghiță (n.r. – să joace alături de Radu Drăgușin). Are și acest ascendent moral datorită golului important marcat pentru echipa națională în meciul cu Austria, a declarat Dorin Goian la Sport Total FM.

Dacă va trece de Turcia, România va disputa finala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială pe 31 martie, în deplasare, împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv va începe la ora 21:45.