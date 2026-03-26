Adrian Ilie (51 de ani) se numără printre suporterii echipei naționale la partida Turcia - România de astăzi, de la Istanbul, de la 19:00. Meciul va fi transmis LIVE TEXT de către Sport.ro.

Adrian Ilie, prezent la Turcia - România

„Cobra” a evoluat pentru Galatasaray între anii 1996–1997 și pentru Beşiktaş în 2004. Fostul mare internațional român a strâns pentru România 55 de selecții și 13 goluri între anii 1993-2005.

Adrian Ilie le-a transmis tricolorilor un mesaj de susținere înaintea confruntării de pe stadionul lui Beșiktaș. Ilie a subliniat că presiunea trebuie să fie la turci, deoarece evoluează pe teren propriu.

„Noi am venit să-i susținem pe jucătorii noștri, nu să punem presiune pe ei. Presiune va fi pe turci pentru că joacă acasă și eu știu ce înseamnă să joci acasă cu presiune, mai ales când jucam la Galata și Beșiktaș”, a spus Adrian Ilie, înainte de meci.

Slovacia sau Kosovo în finală

Turcia - România se joacă astăzi. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, de la 21:45.