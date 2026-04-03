„Tricolorii” lui Mircea Lucescu au pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, după ce au ratat calificarea în finala barajului de la Campionatul Mondial, după 0-1 cu Turcia.

Marcatorii de la Bratislava au fost Daniel Bîrligea (7') cu un autogol și David Strelec (46').

Mihai Stoica, despre eșecul incredibil al Italiei: „Prestație mizerabilă! Mai slab decât am jucat noi”

Italia a ratat calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic după ce fost eliminată de Bosnia-Herțegovina la loviturile de departajare, scor 4-1.

Oficialul de la FCSB a recunoscut că a urmărit eșecul lui „Squadra Azzurra” de a se califica la Campionatul Mondial.

Mihai Stoica a spus că jocul presta de naționala lui Gattuso la Zenica a fost mult mai slab decât cel al României cu Turcia, de la Istanbul.

„În primul meci (n.r. cu Turcia) nu am arătat ca o echipă disperată să se califice, ci ca o echipă care a fost precupată să părăsească barajul cu fruntea sus.

'Totă lumea a spus că întâlnim un balaur și nu au avut ocazii și nu am ieșit forte rău'. Eu spun că am ieșit foarte rău pentru că nu am mers mai departe, foarte rău, nu rău.

Referitor la meciul de aseară cu Slovaci, pot să spun că Italia a fost sub orice critică și a pierdut calificare la Campionatul Mondial pentru al treilea an la rând.

Dacă România ar fi avut aceeași prestație, era o prestație mizerabilă. Italia a jucat înfiorător, mai slab decât am jucat noi cu Turcia. Turcii nu au fost senzaționali, dar oricum au jucători de calitate.”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Echipa lui Gennaro Gattuso a deschis scorul prin Kean în minutul 15, dar a rămas în 10 din minutul 41, după ce Bastoni a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător.

Tabakovic a egalat în minutul 79 după o dominare clară a gazdelor și în cele din urmă Bajraktarevic a marcat lovitura de departajare care a eliminat-o pe Italia și a trimis-o pe Bosnia-Herțegovina la Campionatul Mondial.