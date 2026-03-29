România U19 a ratat prezența la Campionatul European, după ce a pierdut cu Kazahstan, scor 0-2, și a remizat cu Irlanda de Nord, scor 0-0.

Mihai Stoica: ”Dulcea l-a batjocorit pe Popa!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost nemulțumit de faptul că selecționerul reprezentativei U19, Adrian Dulcea, l-a convocat la lot pe Matei Popa, portarul roș-albaștrilor, însă goalkeeper-ul nu a apărat în niciun meci.

Ba mai mult, Matei Popa a fost lăsat în afara lotului, lucru ce l-a nemulțumit teribil pe Mihai Stoica, care este convins că Dulcea a luat această decizie doar pentru că Popa se află sub contract cu echipa patronată de Gigi Becali.

”Domnul Dulcea… nu ştiu. L-a chemat pe Matei Popa, care apără titular la noi şi nu a primit gol în ultimele două meciuri, având o intervenţie foarte bună în meciul cu UTA, şi l-a trimis în tribună! A fost în tribună. Pentru el, a fost al treilea portar. Dulcea l-a batjocorit pe Popa. Nu e aşa ‘dulce’ cu noi, Dulcea.

Am înţeles că s-a plâns într-un cerc că cei de la FCSB nu îl bagă în seamă. A venit la antrenament, în Antalya, împreună cu Roşca, iar noi am stat cu ei personal, din primul până în ultimul minut al sesiunii de pregătire. Am răspuns la orice fel de întrebare şi am abordat foarte multe subiecte. În fine, e problema lui, dar şi a fotbalului românesc.

Ricardo Pădurariu, care joacă meci de meci la Corvinul, o echipă care este deja în SuperLigă. Probabil că nu îl ia pentru că este jucătorul nostru, fiind împrumutat acolo. Cred că are o problemă cu FCSB”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.