Gigi Becali a declarat recent că este dispus să plătească trei milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș, un atacant pe care patronul de la FCSB îl apreciază de multă vreme.

Mihai Stoica: ”M-aș mira ca Drăguș să plece din Turcia și să accepte un contract mai mic la noi!”

În același timp, presa turcă a anunțat căă Drăguș nu mai intră în planurile lui Trabzonspor, care ar lua în considerare să îl cedeze definitiv pe internaționalul român.

Mihai Stoica s-a arătat uimit de faptul că Drăguș este pe placul lui Gigi Becali în condițiile în care finanțatorul de la FCSB apreciază jucătorii care țin bine de minge, iar Drăguș este un jucător care pierde multe mingi.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că sunt șanse destul de mici ca transferul lui Denis Drăguș să se concretizeze având în vedere că atacantul încasează un salariu uriaș în Turcia, bani pe care FCSB nu îi poate plăti.

”Eu nu cred că a declarat așa ceva. Drăguș are un contract mare acolo pe care noi nu-l putem asigura. M-aș mira ca Drăguș să plece din Turcia și să accepte un contract mai mic la noi. El e și sub contract. Știu că e feblețea lui Gigi Becali. Îi place foarte mult. Nu știu de ce, dar îi place foarte mult. Gigi este foarte atent la fotbaliștii de atac care nu pierd mingea. Dar, în același timp, îi place mult Drăguș și spune că este cel mai bun atacant român la ora actuală.

El are certe calități, dar pierde multe mingi. Asta se poate proba. Sunt atent la meciuri. E un jucător de forță, care are execuții. Are fluctuații. A avut un sezon bun la Gaziantep, dar nu a avut sezoane bune prin alte părți. Cel mai bun jucător ar trebui să joace peste tot”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.