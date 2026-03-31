"Șocul cu nea Mircea ne-a zdruncinat" Bîrligea, după ce România a pierdut și în Slovacia

Echipa națională a României a pierdut și amicalul cu Slovacia, scor 0-2, după ce joi a ratat calificarea la Cupa Mondială după 0-1 în Turcia.

La ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, dar cu Ionel Gane pe bancă, România a jucat modest și a suferit un nou eșec. Autogolul lui Bîrligea din minutul 7 și golul lui Strelec din debutul reprizei secunde, venit după o mare gafă a debutantului Marian Aioani, au stabilit rezultatul final.

Atacantul Daniel Bîrligea a declarat, marţi seară, că jucătorii echipei naţionale au fost afectaţi de problemele de sănătate ale selecţionerului Mircea Lucescu, înaintea meciului amical cu Slovacia.

“Puteam să muncim mai mult, este o dezamăgire. Puteam avea un rezultat mai mult, dar trebuie să creştem împreună şi să fim uniţi. Şocul cu nea Mircea ne-a zdruncinat un pic şi nu cred că mulţi am fost cu gândul la fotbal. Trebuia să dăm mai mult, să luptăm mai mult“, a declarat Bîrligea la Antena 1, potrivit News.ro.

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, cu scorul de 2-0, de selecţionata Slovaciei, într-un meci amical disputat la Bratislava. Chiar în ziua partidei, selecţionerul Mircea Lucescu a fost supus la Bucureşti unei intervenţii chirurgicale. Echipa tricoloră a fost condusă de pe bancă de secundul Ionel Gane.

Slovacia - România 2-0. Echipele utilizate

  • SLOVACIA: Rodak - Valjent, Vavro (Krcik 90+1), Obert, Hancko (Pekarik 90+1) – Rigo (Duda 59), Lobotka (Sauer 90+1), Benes (Hrosovsky 71) – Suslov (Tupta 59), Strelec (Mraz 59), Haraslin (Bero 71). SELECŢIONER: Francesco Calzona
  • ROMÂNIA: I. Radu (Aioani 46) - Raţiu, Drăguşin (Coubiş 62), Ghiţă, Bancu – Fl. Tănase (I. Hagi 62), Vl. Dragomir (Screciu 62), Stanciu (R. Marin 73) – Man (Al. Dobre 77), Bîrligea (Miculescu 46), Baiaram (Mihăilă 62). ANTRENOR: Ionel Gane
  • Cartonaşe galbene: -
  • Arbitri: Ondřej Berka - Ivo Nadvornik, Jan Váňa (toţi din Cehia) – Lukáš Dzivjak (Slovacia)
