Zvonurile privind o eventuală mutare a lui Denis Drăguș la gruparea roș-albastră au prins din nou avânt, pe fondul declarațiilor făcute de jucător în care își exprima dorința de a colabora din nou cu Mirel Rădoi. Patronul FCSB ia în calcul o continuare cu actualul tehnician și pentru sezonul următor, context în care interesul pentru atacantul împrumutat la Gaziantep a redevenit un subiect de actualitate pe piața transferurilor.

Obstacolul financiar

Deși patronul echipei bucureștene îl consideră pe internaționalul român drept o opțiune de top pentru ofensivă, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului a temperat rapid așteptările. Oficialul FCSB este de părere că diferențele economice majore dintre campionatul Turciei și Superliga fac imposibil un transfer.

„Nu cred treaba asta, că ar fi spus așa ceva, pentru că el are un contract foarte mare pe care nu putem să-l asigurăm. M-ar mira să plece din Turcia, sub contract, ca să accepte un contract mai mic la noi. Știu că e feblețea lui Gigi, îi place foarte mult. Nu știu de ce, dar îi place foarte mult. Să nu fiu răutăcios.

Gigi este foarte atent la fotbaliștii ofensivi, de atac, îi plac cei care nu pierd mingea. Îi place Drăguș, despre care zice că e cel mai bun atacant român la ora actuală. Drăguș are certe calități, dar pierde foarte multe mingi și asta se poate proba, deoarece sunt atent la meciuri, dar îi place foarte mult. E un jucător de forță, cu execuții, dar are fluctuații.

A avut un sezon extraordinar la Gaziantep, în rest nu prea a avut sezoane reușite în străinătate. În Italia nu prea a jucat, în Belgia nu prea a jucat, în Turcia acum nu joacă. La Trabzon era greu, dar pentru cel mai bun atacant român trebuia să joace și la Trabzon. La Eyupspor... Spre deosebire de Maxim, care joacă în Turcia și scrie istorie”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.