Meciul de la Zenica a fost decis la loviturile de departajare. După 120 de minute cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1.

Ce scrie presa din Italia după dezastrul din Bosnia

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport își explică cu greu eșecul suferit pe terenul Bosniei:

"Un nou eșec istoric pentru Italia. Meciul s-a complicat după eliminarea lui Bastoni, iar penalty-urile ratate de Pio Esposito și Cristante au consemnat un dezastru epic. Astfel, ratăm pentru a treia oară la rând calificarea la Campionatul Mondial", au scris italienii.

Nici ziariștii de la Corriere dello Sport nu au cuvinte bune pentru elevii lui Gennaro Gattuso:

"Este o dramă psihologică pentru Italia. Urmează o nouă vară în care italienii vor privi de acasă Campionatul Mondial. Pentru a treia ediție la rând, naționala nu reușește să obțină calificarea la turneul final. Este o lovitură dramatică pentru întreaga țară", se arată în cronica meciului.

Italia ratează al treilea Mondial consecutiv

"Squadra Azzura" nu a mai participat la un Campionat Mondial din 2014, ediție organizată în Brazilia. Italienii au ajuns acum la trei eliminări consecutive la baraj. Suedia (2018) și Macedonia de Nord (2022) au răpus Italia în ultimele două campanii, iar acum a fost rândul Bosniei.

Italia împarte cu Germania locul 2 în clasamentul all-time al campioanelor mondiale. Ambii giganți au câte patru titluri mondiale. Brazilia este lider în acest clasament, cu cinci Cupe Mondiale.

La ultimul Campionat Mondial găzduit de Statele Unite, în 1994, Italia a ajuns până în finală. Brazilia a câștigat ultimul act la loviturile de departajare, scor 3-2, după ce Baresi, Massaro și Roberto Baggio au ratat de la 11 metri.