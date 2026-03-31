Gică Hagi este principalul favorit să preia echipa, imediat după partida din această seară cu Slovacia.

Meciul de marți seară marchează finalul mandatului lui Mircea Lucescu pe banca primei reprezentative. Ajuns la 80 de ani, experimentatul antrenor se află în prezent internat în spital, motiv pentru care naționala va fi condusă de pe margine de secundul Jerry Gane în ultimul duel al acestei campanii.

Toate drumurile duc spre Gică Hagi

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis public că o decizie în privința noului selecționer a fost deja luată, preferând însă să păstreze temporar misterul asupra numelui ales.

„Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumătate, în 2024. Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a precizat oficialul FRF, potrivit as.ro.

Deși anunțul nu a fost încă formalizat, toate informațiile arată că Gică Hagi este cel care va prelua destinele tricolorilor. Un detaliu important care întărește această mutare este decizia recentă a tehnicianului de 61 de ani de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu, eliberându-și astfel drumul către funcția de selecționer.