În luna martie, Bosnia a învins la loviturile de departajare Țara Galilor, scor 1-1 (4-2 d.l.d.) în primul meci de baraj. Cinci zile mai târziu, bosniacii au dat lovitura în fața Italiei, tot la loviturile de departajare, scor 1-1 (4-1 d.l.d.).

Ministrul Sportului din Italia i-a cerut demisia lui Gabriele Gravina

Dacă bosniacii au sărbătorit toată noaptea calificarea la Mondial și a fost petrecere pe străzile din Zenica, în Italia s-a dezlănțuit un adevărat potop și se așteaptă ”să cadă multe capete” după încă o calificare ratată. Cel mai probabil, selecționerul Gennaro Gattuso nu va mai continua la cârma Squadrei Azzurra.

Totuși, sunt șanse mari să apară schimbări majore și la conducerea Federației Italiene de Fotbal (FIGC). Ministrul Sportului din Italia, Andrea Abodi, s-a implicat direct și a cerut public ca Gabriele Gravina să demisioneze din funcția de președinte al FIGC.

”Este clar pentru toată lumea că fotbalul italian are nevoie de o reconstrucție și că acest proces trebuie să înceapă cu o reînnoire a conducerii FIGC.

Guvernul a demonstrat în mod concret, în ultimii ani, interesul său față de întreaga mișcare sportivă italiană. Consider că este, în mod obiectiv, incorect să se încerce negarea responsabilității pentru al treilea eșec consecutiv de calificare la Cupa Mondială, acuzând instituțiile de o presupusă neîndeplinire a obligațiilor și minimalizând importanța și nivelul profesional al altor sporturi.

Fotbalul este un sport, iar într-o perioadă de criză militară și economică precum aceasta, nu ar trebui încărcat cu semnificații excesive. Pe de altă parte, este de necontestat că este mai mult decât un simplu sport. Mai ales în Italia, unde fotbalul a devenit cultură populară, un ritual comunitar și un simbol al prestigiului internațional. Mă întristează să mă gândesc că există o întreagă generație de copii și tineri care nu au trăit încă emoția de a vedea echipa națională jucând la o Cupă Mondială”, a spus Abodi.