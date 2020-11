Mirel Radoi, tras la raspundere de Bordeianu! Mijlocasul acuza: "Nu am primit vreo explicatie, am ramas cu un gust amar! As putea sa spun mai multe"

Mihai Bordeianu s-a transferat in urma cu o luna de la CFR Cluj la echipa din Arabia Saudita, Al Qadisiyah.

Crescut la juniorii Ceahlaului Piatra Neamt, Bordeianu s-a transferat in 2011 la FC Botosani, pentru care a evoluat 7 ani inainte de a se transfera la CFR Cluj.

Mijlocasul defensiv care a bifat deja doua selectii la echipa nationala a Romaniei, a dezvaluit intr-un interviu pentru Telekom Sport, ca este dezamagit de faptul ca Mirel Radoi nu l-a convocat pentru meciurile cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord.

Dezamagirea mijlocasului de 28 de ani este cu atat mai mare cu cat Alexandru Cretu, care evolueaza pe acelasi post cu Bordeianu, este indisponibil pentru aceasta actiune a nationalei, fiind depistat pozitiv cu COVID-19.

"E un subiect mai sensibil, mai ales tinand cont de situatia actuala la echipa nationala, poate acum, ghinionul lui ar fi fost norocul meu ca jucand pe acelasi post cu Cretu care a fost la ultimele convocari la echipa nationala, eu as fi putut sa fiu convocat. Normal, mi-as fi dorit, orice jucator roman sau care poate fi selectionat isi doreste, dar am ramas....cu un gust amar. Acestea sunt deciziile lor si nu pot sa fac nimic mai mult decat sa le respect", a spus Bordeianu sursei citate.

De asemenea, mijlocasul lui Al Qadisiyah a dezvaluit ca nu a primit nicio explicatie de la selectionerul Radoi pentru aceasta neconvocare si a precizat ca, din punctul sau de vedere, cand a fost convocat la prima reprezentativa a avut evolutii destul de bune: "Nu pot sa spun ca am primit vreo explicatie clara sau concreta. Am fost acolo, am vazut cum, cred ca putin, mult, cat am jucat, am incercat sa dau ce e mai bun din ce pot oferi, dar astea sunt deciziile selectionerului momentan si nu pot sa fac nimic. In vederi am fost tot timpul, nu stiu, chiar nu as vrea... daca spun ceva, sa iasa...Poate as fi putut sa spun mai multe, multi au facut-o, dar vreau sa am bunul simt sa nu comentez mai mult. Atat timp cat o sa joc fotbal si o sa ma pregatesc si o sa o fac bine in primul rand la echipa de club, imi doresc daca selectionerul se va uita si la mine, imi doresc sa fiu convocat la echipa nationala".

Mihai Bordeianu, care a castigat de trei ori titlul de campion al Romaniei, dar si o supercupa cu CFR Cluj, este in prezent cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 1.400.000 de euro.