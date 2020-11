Cristiano Ronaldo al Ligii 1! Dennis Man e diamantul Romaniei, o spune un mare dinamovist: "Trebuie avut grija de el si pus in valoare!"

Dennis Man (22 de ani) este unul dintre cei mai in forma fotbalisti romani ai momentului.

La doar 22 de ani Dennis Man a ajuns la maturitatea necesara pentru a putea face pasul intr-un super campionat al Europei. Cu evolutii constante la FCSB si Romania U21, Man a reusit sa inscrie 15 goluri in ultimele 15 partide jucate.

Man este golgheterul Ligii 1, cu 9 reusite, la egalitate cu colegul sau Florin Tanase.

Cornel Dinu a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Denis Man, pe care l-a comparat, pastrand limitele proportiei, cu Cristiano Ronaldo.

"Man care este un jucator, o sageata, care, parerea mea, se cauta la ora actuala in fotbalul mondial si trebuie avut grija de el si pus in valoare si aruncat in lupte mai ales acum cand poate. Aduceti-va aminte cand avea 17 ani, imi aduc aminte, la Sporting Lisabona, cand era Boloni antrenor, Cristiano Ronaldo juca atacant lateral dreapta. Acum joaca pe tot frontul de atac, ceea ce ar putea sa faca si Man.

Dar cu serviciul, cu ceea ce inseamna verticalizari, cu pase in profunzime, care vin din calitatea mijlocasilor, ca degeaba duc sageata in varful atacului meu daca nu am coarda de la arc care sa ii arunce mingea si asta inseamna mijlocasii", a spus Cornel Dinu, la Telekom Sport.

Dennis Man a fost convocat de Mirel Radoi la echipa nationala mare a Romaniei pentru meciurile din aceasta luna.

Romania infrunta Belarus, intr-un meci amical programat miercuri, de la ora 19:00.

Dupa duelul cu Belarus, Romania isi va juca ultimele doua partide din Nations League, cu Norvegia si Irlanda de Nord. Meciurile vor fi pe 15, respectiv 18 noiembrie, de la 21:45.