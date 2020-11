Ultima ora! S-a dat verdictul in cazul rezultatului meciului dintre Juventus si Napoli! Ce se intampla cu cele 3 puncte

Acest lucru s-a intamplat din cauza faptului ca echipei antrenate de Gennaro Gattuso nu i s-a permis sa faca deplasarea la Torino de catre autoritatea sanitara locala, in contextul in care mai multi fotbalisti fusesera depistati pozitiv cu COVID-19.

Insa, in contextul in care napoletanii aveau la dispozitie 13 fotbalisti valizi, liga italiana de fotbal a considerat ca acestia nu au respectat protocolul stabilit la inceputul sezonului si au acordat victoria echipei antrenate de Andrea Pirlo.

Napoli a contestat aceasta decizie prin apel, doar ca acesta a fost respins astazi, astfel incat rezultatul ramane cel stabilit initial. Mai mult decat atat, echipa lui Gattuso va fi sanctionata si cu o depunctare de 1 punct.

Comisia de Apel a ligii de fotbal din Italia a emis un comunicat in care justifica aceasta decizie, precizand ca echipa patronata de Aurelio de Laurentis a incalcat cu buna stiinta protocolul stabilit: "Comportamentul celor de la Napoli a fost unul de a construi un alibi pentru a nu disputa partida, cu incalcarea clara a principiilor fundamentale pe care este bazata justitia sportiva".

Napoli mai poate face recurs in acest caz la Comitetul Olimpic Italian, iar, daca va pierde si acolo, se va putea adresa instantelor civile.

