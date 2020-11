VIDEO | Catalin Cirjan, NOAPTE MAGICA la Arsenal! OMUL MECIULUI in victoria echipei U23! A dat doua goluri si a fost decisiv: scarita superba a romanului

Catalin Cirjan a avut parte de o noua prestatie foarte buna in tricoul lui Arsenal U23.

Catalin Cirjan a avut parte de cea mai frumoasa seara a sa de la transferul la Arsenal Londra.

Arsenal U23 a reusit sa o invinga in deplasare pe Gillingham, in Cupa Ligii Engleze, iar Cirjan a fost declarat omul meciului! Romanul a deschis scorul in minutul 6, insa ulterior, Gillingham a reusit sa egaleze si a dus partida la loviturile de departajare.

Executia finala i-a apartinut lui Catalin Cirjan, care l-a invins pe portarul advers cu o scarita si a adus victoria lui Arsenal U23.

Prestatia magica a lui Catalin Cirjan din aceasta seara vine la doar cateva zile dupa ce a marcat un gol si in Premier League 2, in victoria lui Arsenal U23, scor 6-0 cu Blackburn U23.