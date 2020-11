Dezvaluiri incredibile ale lui Eric: "Imi cunosc vreo 20 de frati, dar nu-i stiu pe restul! Tata facea copii, pleca, iar facea copii, iar pleca"

Brazilianul Eric de Oliveira (34 de ani) a povestit viata dificila pe care a avut-o in copilarie.

Eric a venit in Romania acum 13 ani sa joace fotbal, iar intre timp s-a casatorit si stabilit in tara noastra.

In prezent la Voluntari, Eric a dezvaluit momentele grele prin care a trecut in copilarie si numarul urias de frati pe care il are:

"Tatal meu m-a parasit la 8 luni. Am aflat dupa un timp unde era si l-am cautat. Voiam sa stiu de ce sunt exclus, dar am aflat ca situatia asta nu era doar cu mine. Am mai multi frati din partea tatalui meu.

El s-a recasatorit de mai multe ori. Facea copii, pleca, iar facea, iar pleca. Eu imi cunosc personal in jur de 20 de frati. Mai am, dar nu-i stiu pe restul.

El se ocupa cu mai multe chestii in constructii si nu stiam niciodata prea multe despre el. Nu statea niciodata intr-un loc, pleca mereu", a spus fotbalistul brazilian, pentru Gazeta.

Eric are aproape 200 de meciuri in Liga 1 si a reusit 57 de goluri si 47 de pase decisive. In Romania, Eric a evoluat la Gaz Metan, Pandurii, Viitorul si Voluntari.