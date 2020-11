"Sunt mincinosi! Unde sunt banii, e totul FAKE?!" Un fotbalist sare la gatul sefilor de la Dinamo! Isi cere banii si ameninta: "Ma voi judeca cu ei"

Dinamo a fost avertizata oficial de FRF sa isi plateasca toate datoriile pana la finalul lunii noiembrie.

Mattia Montini, jucator plecat de la Dinamo in luna august, se afla printre persoanele care inca mai au de primit bani de la clubul din Stefan cel Mare.

Montini nu a mai fost dorit de Dinamo si acum este jucatorul Astrei. Atacantul italian este dezamagit de actuala conducere a lui Dinamo si isi cere banii care i se datoreaza, altfel ameninta cu comisiile:

"Da, am aceasta problema cu Dinamo pentru ca trebuie sa-mi plateasca salariile restante. Mai mult ca sigur o sa merg la FIFA sau la AFAN pentru a afla care este cea mai buna cale pentru mine, am nevoie de bani, am familie si ma deranjeaza ca sunt mincinosi. L-am intrebat pe Balanescu, mi-a spus, asteapta putin. L-am intrebat apoi pe noul director sportiv, nimic. Am aceasta problema cu Dinamo si ma voi judeca cu ei, cu siguranta. Trebuie sa-mi plateasca 2 luni si jumatate. Eu nici pe mai n-am fost platit. Am fost bun, am renuntat la cele 5 zile din august pentru ca oricum nu am mai jucat in acea perioada, am fost corect cu Balanescu, dar ei n-au fost corecti cu mine", a spus Montini, intr-un interviu pentru Fanatik.

Mattia Montini: "E fake? Spaniolii au bani sau nu?"

Italianul recunoaste ca a sperat ca situatia de la Dinamo sa se imbunatateasca odata cu sosirea noilor investitori in Stefan cel Mare, insa a devenit din ce in ce mai sceptic:

"Am sperat cand am vazut noul proprietar, ca va deveni o forta in campionat. Dar suporterii si toti cei care iubesc sau sunt implicati la Dinamo, de la fotbalisti pana la ultimul om care lucreaza la Dinamo, trebuie sa stie exact cine sunt acesti oameni si ce vor, pentru ca e ceva in neregula din punctul meu de vedere. Pentru ca pentru jucatori este imposibil sa dea totul asa, sa munceasca, chiar daca esti bun si ai multi bani in cont, pentru ca majoritatea au CV-uri bune si au acumulat bani in cariera, dar nu poti lucra daca te intrebi daca patronul are bani sau nu. Asta este intrebarea. Acesti spanioli au bani sau nu?

Ok, ma duc la antrenament, am un obiectiv, dar in final, vin dintr-o alta tara si banii unde sunt? Vin sau nu? E totul un fake? Este foarte dificil. Este mai bine sa joci la o echipa unde ai mai putini bani, dar stii ca-i primesti.", a mai spus Montini.