Mesaj supărător al italienilor la adresa României! Ce au spus despre naționala lui Lucescu

Naționala de fotbal a României, alături de Irlanda de Nord, este printre cei mai accesibili adversari pentru Italia în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026, după cum scrie publicația italiană La Gazzetta dello Sport. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi (20 noiembrie), începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich. Italia, care se află în prima urnă, așteaptă să afle adversarul din urna a patra (Macedonia de Nord, România, Suedia, Irlanda de Nord) pe care îl va întâlni în semifinală. Italienii au analizat naționala României



Dacă trece de acest meci, va da peste câștigătoarea unei confruntări între o echipă din urna a doua și una din urna a treia. Celebra publicație La Gazzetta dello Sport a făcut o analiză detaliată naționalei lui Mircea Lucescu. ”România accede în play-off pentru Cupa Mondială, datorită performanței din Liga Națiunilor. Echipa lui Lucescu pornește din urna a patra și este – alături de Irlanda de Nord – unul dintre adversarii cei mai accesibili pentru Italia în semifinală. România a încheiat Grupa H pe locul 3, în spatele Austriei și Bosniei. Patru victorii, o remiză și trei înfrângeri a fost bilanțul echipei în grupă. România nu s-a calificat la turneul final din 1998. Experiența lui Lucescu poate face întotdeauna diferența, dar această echipă a României nu este deloc una spectaculoasă, scriu jurnaliștii italieni. Antrenorul de 80 de ani a revenit pe bancă în 2024, prima sa experiență la națională fiind în 1981. În aproape 50 de ani de carieră, tehnicianul român a câștigat tot ce se putea: o Cupă UEFA cu Șahtior Donetsk în 2009, opt titluri de campion, șapte cupe și supercupe ucrainene. A fost și de două ori campion al Turciei, cu Galatasaray (2001/2002) și Besiktas (2002/2003). Fostul atacant al celor de la Parma a semnat în această vară cu PSV Eindhoven. Extremă dreapta născută în 1998, Man nu a fost niciodată un mare golgheter: a adunat 42 de selecții și 10 goluri pentru națională. Totuși, pe teren, poate oricând să fie un pericol”, a transmis publicația din Italia. CITEȘTE ȘI: Anunțul făcut de FIFA înainte de tragerea la sorți de joi



România merge în baraj prin Nations League Cu toate acestea, eșecul suferit în fața Bosniei, la Zenica, scor 1-3, a făcut ca România să încheie preliminariile pe locul 3 în grupă. Grație rezultatelor din Nations League, tricolorii vor disputa barajul din luna martie. În urma rezultatelor meciurilor de marți seară s-a stabilit și configurația finală a urnelor. România se află în urna a patra, iar în semifinala barajului va întâlni o echipă din prima urnă din care fac parte Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. Tragerea la sorți este programată joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul UEFA din Nyon. Tricolorii vor disputa semifinala barajului în deplasare. Semifinala barajului este programată pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se vor califica, tricolorii să joace finala pe 31 martie.

