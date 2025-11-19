Așteptarea de 35 de ani a emiratelor pentru o nouă prezență la un turneu final se prelungește dureros. După ce remizase în tur la Abu Dhabi, scor 1-1, trupa lui "Oli" nu a rezistat presiunii infernale de pe stadionul din Basra. Eșecul (1-2) a spulberat "visul unei națiuni", așa cum a fost denumită campania lansată de federație, iar imaginile cu un copil plângând în hohote în tribune au devenit virale, simbolizând tristețea întregii țări.



Presa locală a reacționat imediat, taxând neputința echipei de a gestiona momentul decisiv. Ziarul Al-Khaleej a notat că "Emiratele trebuie să se învinovățească doar pe ele pentru spulberarea visului", în timp ce cotidianul Al-Bayan a tras o concluzie amară: "Cea mai bună prestație, cel mai prost scenariu". Jurnaliștii arabi au remarcat că echipa a jucat curajos, dar a clacat exact când conta mai mult.



Contestat de o legendă locală



Deși Cosmin Olăroiu se bucură de un statut special în zonă datorită trofeelor câștigate cu echipele de club, ratarea calificării i-a atras critici aspre. Abdulrahman Mohammed, căpitanul care a condus Emiratele la singurul lor Mondial, cel din 1990, a lansat un atac frontal la adresa strategiei federației de a miza pe antrenorul român.



Fostul internațional a susținut că banca tehnică avea nevoie de un alt profil de selecționer. "Echipa are nevoie de un antrenor cu experiență la naționale, nu la echipe de club. Avem nevoie de un antrenor care nu e sătul de trofee", a spus Abdulrahman Mohammed.



Criticile au vizat și faptul că ratarea a venit în condiții de lux pentru "Al-Abyad". Asia a beneficiat de 8 locuri și jumătate pentru acest turneu final, iar lotul a fost masiv întărit cu 14 jucători naturalizați, conform noilor reguli FIFA.



"Să nu te califici e o catastrofă, mai ales că lui Cosmin i s-au oferit toate facilitățile și a avut un sprijin fără precedent", a mai punctat fostul căpitan, citat de presa arabă.



Contractul lui Olăroiu cu federația de la Abu Dhabi mai este valabil doi ani, următoarea competiție majoră fiind Cupa Arabă, programată luna viitoare la Doha.

