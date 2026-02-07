Vestea proastă primită de Marius Marin după Verona - Pisa 0-0

La gazde, atacantul Ioan Vermeşan (19 ani) a fost rezervă, în timp ce la oaspeţi mijlocaşul Marius Marin a intrat în repriza a doua, în minutul 75, în locul lui Felipe Loyola, dar a văzut cartonaşul galben în minutul 88, el urmând să rateze următorul meci al echipei sale.

Ambele echipe au câte 15 puncte, Pisa fiind pe penultima poziţie, a 19-a, Verona fiind "lanterna roşie", locul 20.

Runda continuă cu partidele programate sâmbătă, duminică şi luni, derby-ul urmând să se dispute la Torino, între Juventus şi Lazio Roma.

Pe podium se află Inter Milano, AC Milan şi Napoli, cu 55, 50, respectiv 46 puncte.

Agerpres