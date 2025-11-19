FIFA a făcut anunțul înainte de tragere: ei decid adversarele României la baraj!

România, la barajul pentru CM 2026

România a încheiat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, sub Austria și Bosnia, dar va participa la baraj datorită faptului că a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

România va fi repartizată în urna a patra la tragerea la sorți, iar în semifinale va înfrunta în deplasare o echipă din prima urnă: Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.

Tragerea la sorți are loc la Zurich, joi, după ora 14:00.

Marco Materazzi și Martin Dahlin, legendele care decid adversarele României



Tragerea la sorți va începe la ora 14:00, iar mai întâi se vor stabili duelurile din play-off-ul intercontinental pentru Cupa Mondială, acolo unde vor participa Noua Caledonie, Irak, RD Congo, Jamaica, Surinam și Bolivia. Invitat special la tragerea la sorți va fi Christian Karembeu (54 de ani), campion mondial și european cu Franța, dar și dublu câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid.

Imediat după, FIFA va organiza tragerea la sorți și pentru meciurile europene de baraj. Invitați pentru a stabili duelurile din martie vor fi alți doi foști mari fotbaliști - Marco Materazzi (52 de ani) și Martin Dahlin (57 de ani).



Materazzi a fost campion mondial cu Italia în 2006, după o finală contra Franței câștigată la loviturile de departajare. Fostul fundaș, care ulterior avea să câștige Liga Campionilor cu Inter, a fost cel care a provocat eliminarea celebră a lui Zinedine Zidane din prelungiri.



Martin Dahlin, fost atacant la Borussia Monchengladbach, a marcat 4 goluri pentru Suedia la CM 1994, turneu final de tristă amintire pentru noi. România a fost eliminată în sferturile de finală chiar de Suedia, după loviturile de departajare.

