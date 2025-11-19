Tricolorii sunt nevoiți să câștige două meciuri la barajul din luna martie. Tragerea la sorți pentru semifinala barajului e programată joi, de la 14:00. Adversara se va alege între Turcia, Ucraina, Italia și Danemarca.

Bogdan Stelea: ”Ianis Hagi n-a contat. Mă uit la meciul cu Austria, apoi la cel cu Bosnia, nu a existat”

Bogdan Stelea, fostul portar al Generației de Aur, s-a arătat dezamăgit de prestația lui Ianis Hagi din meciul cu Bosnia, partidă în care legendarul goalkeeper spune că fiul lui Gică Hagi nu a contact.

Stelea spune că este inexplicabilă diferența dintre nivelul arătat de Ianis Hagi în meciul cu Austria și evoluția jucătorului de la Alanyaspor din partida cu Bosnia.

”Ianis Hagi n-a contat. Mă uit la meciul cu Austria, apoi la cel cu Bosnia, nu a existat! Eu de la el mă așteptam la mult mai mult, nu-și găsea locul.

Nu vreau să fac comparații de genul, dar erau meciuri în care Gică, tatăl lui, nu suporta să nu fie în joc, făcea ceva, căuta jocul. Pe Ianis, la meciul cu Bosnia, l-am văzut într-un loc, s-a ascuns. Nimic, nimic. E un jucător super important, era căpitanul echipei. Avem nevoie de jucătorii ăștia.

Ianis e unul singur, în meciul cu Bosnia nu a existat. Dacă stai și îi vezi nivelul de la meciul cu Austria și apoi de la cel cu Bosnia stai și te gândești ce s-a întâmplat.

La meciul cu Austria, mulți au jucat foarte bine, pentru că Ianis a jucat foarte bine. A fost în joc și i-a pus în evidență pe fiecare, căuta jocul”, a spus Bogdan Stelea, conform Digisport.

