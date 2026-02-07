Sorana Cîrstea - Emma Răducanu este finala Transylvania Open 2026, unul dintre cele mai așteptate meciuri din istoria de șase ani a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Din punctul de vedere al clasamentului WTA, doar finala Simona Halep - Anett Kontaveit a fost mai puternică; derulată în prima ediție, ultimul act între fostul număr 1 WTA și un fost număr 2 mondial a fost câștigat de sportiva estonă, care, prin victoria de la Cluj-Napoca, și-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor din urmă cu cinci ani.

Cîrstea - Răducanu, cea mai așteptată finală a Openului Transilvaniei

Chiar dacă Halep - Kontaveit a avut un mic plus ca forță în titlu de afiș, meciul nu a avut norocul de a se disputa în fața unei Arene BT arhipline. Confruntarea s-a încheiat scor 6-2, 6-3 pentru adversara Simonei, care a cedat doar cinci game-uri în fața unei jucătoare care ajungea în finala turneului pierzând doar 12 game-uri în cele patru partide trecute până în ultimul act al competiției.

Marea diferență din acest an, în raport cu ediția din 2021, va fi atmosfera din sala polivalentă de la Cluj-Napoca care va fi umplută până la refuz și va dori să vadă o partidă spectaculoasă între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu.