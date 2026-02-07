Sorana Cîrstea - Emma Răducanu este finala Transylvania Open 2026, unul dintre cele mai așteptate meciuri din istoria de șase ani a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.
Din punctul de vedere al clasamentului WTA, doar finala Simona Halep - Anett Kontaveit a fost mai puternică; derulată în prima ediție, ultimul act între fostul număr 1 WTA și un fost număr 2 mondial a fost câștigat de sportiva estonă, care, prin victoria de la Cluj-Napoca, și-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor din urmă cu cinci ani.
Cîrstea - Răducanu, cea mai așteptată finală a Openului Transilvaniei
Chiar dacă Halep - Kontaveit a avut un mic plus ca forță în titlu de afiș, meciul nu a avut norocul de a se disputa în fața unei Arene BT arhipline. Confruntarea s-a încheiat scor 6-2, 6-3 pentru adversara Simonei, care a cedat doar cinci game-uri în fața unei jucătoare care ajungea în finala turneului pierzând doar 12 game-uri în cele patru partide trecute până în ultimul act al competiției.
Marea diferență din acest an, în raport cu ediția din 2021, va fi atmosfera din sala polivalentă de la Cluj-Napoca care va fi umplută până la refuz și va dori să vadă o partidă spectaculoasă între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu.
Cîrstea caută la Cluj o cireașă pe care să o pună în vârful unui tort cu 20 de etaje
De două decenii în tenisul profesionist, motivația financiară cade în plan secund pentru Sorana Cîrstea, care vrea să obțină, în anul retragerii, primul titlu de campioană într-un turneu WTA organizat în România.
Înaintea partidei, Sorana Cîrstea - care a câștigat în carieră premii totale de peste $11 milioane - știe că va înfrunta o campioană de Grand Slam, care a obținut, până la 23 de ani, peste $6 milioane, exclusiv din rezultatele semnate pe terenul de tenis.
Premiile oferite în finala Transylvania Open 2026
- Finalista - 163 de puncte WTA - $21,484
- Campioana - 250 de puncte WTA - $36,300
Miza finalei Transylvania Open 2026 este de aproximativ $15,000 și 87 de puncte WTA, câștigătoarea turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca urmând să încaseze un premiu total în valoare de $36,300.
Diferența de puncte WTA este notabilă, însă, pentru Sorana Cîrstea victoria ar însemna un avantaj de un singur loc suplimentar în ierarhia mondială, Cîrstea având deja garantată o urcare de patru locuri, până pe poziția 32 a clasamentului WTA.
Emma Răducanu va urca cinci unități în clasament, până pe locul al 25-lea, indiferent de rezultatul conturat în finala Transylvania Open 2026, transmisă în direct la Pro Arena și pe VOYO, sâmbătă, de la ora 16:30.