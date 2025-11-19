Gigi Becali: ”Ne-am trezit cu 430.000 de euro în cont!”

Patronul de la FCSB a fost anunțat de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, că în contul roș-albaștrilor au fost virați nu mai puțin de 430.000 de euro.

Inițial, finanțatorul nu a știut motivul, însă a aflat ulterior că a fost vorba de o ”corecție” făcută de UEFA, deoarece forul continental a câștigat în plus o sumă de bani care nu era în plan.

”UEFA s-a gândit azi de ne-a băgat, ne-am trezit cu 430.000 de euro în cont, nu știam de la ce e. Mi-a zis MM că ne-a dat UEFA o corecție, că UEFA a câștigat nu știu câți bani în plus și i-a împărțit. Nouă ne-a dat 430.000 de euro în plus că suntem băieți buni. Sunt niște bani pe care nu îi aveam în calcul”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Următorul meci european pe care îl va disputa FCSB va fi împotriva Stelei Roșii Belgrad, pe 27 noiembrie. Până atunci, campioana României se va duela cu Petrolul, în Superliga României.

