România, la barajul pentru CM 2026

România a încheiat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, sub Austria și Bosnia, dar va participa la baraj datorită faptului că a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

România va fi repartizată în urna a patra la tragerea la sorți, iar în semifinale va înfrunta în deplasare o echipă din prima urnă: Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.

Tragerea la sorți are loc la Zurich, joi, după ora 14:00.

Gigi Becali: "Vreau să jucăm cu Ucraina. Eu simt că Lucescu va fi norocos și poate va califica echipa"

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, ar prefera ca România să înfrunte Ucraina în semifinalele barajului și a anticipat că șansa va fi de partea lui Mircea Lucescu, pe care îl descrie drept o persoană norocoasă.

"Eu vreau să jucăm cu Ucraina. I-am mai bătut. Dacă i-ai bătut cu 3-0 (n.r - la EURO 2024), ai credea că acum îi putem bate cu 1-0. Așa gândesc eu: dacă e să ne calificăm și va vrea Dumnezeu, putem să jucăm și cu Danemarca, și cu Italia, și cu oricine. O bați, ai noroc și te-ai calificat. Am înțeles că al doilea meci va fi mai ușor.



Eu cred, așa e simțul meu, că, deși Lucescu a fost contestat de multă lume și nici eu nu cred că a făcut foarte bine ce a făcut, el a avut succese mari în viața lui. Oare chiar așa, la bătrânețe, să nu mai aibă noroc să se califice? El a fost un om norocos în viață la tot ce a făcut. D-asta zic că poate va califica echipa. E un meci, ce se poate întâmpla?



A avut noroc în viață - are nepoți, strănepoți. Când ajungi să ai strănepoți, ăsta e cel mai mare noroc al vieții. Vom vedea ce va fi", a spus Gigi Becali, miercuri seară, la Digisport.

CM 2026: Urnele pentru play-off-ul european



Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo

Urna 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord



În semifinalele programate pe 26 martie, se împerechează echipele din urna 1 cu cele din urna 4, iar cele din urna 2 cu cele din urna 3. Formațiile din urnele 1 și 2 vor fi gazde.



Tot la tragerea de joi se vor stabili și potențialele finale, programate pe 31 martie. Gazdele se vor stabili prin tragere la sorți.

VIDEO Mircea Lucescu a plecat azi la Zurich pentru tragerea la sorți

