Gianni Infantino (președinte FIFA), prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, a vorbit despre numărul foarte mare de cereri de bilete pentru meciurile Cupei Mondiale din 2026, competiţie care se va disputa în trei țări din America, SUA, Canada şi Mexic.

FIFA a anunţat că orice persoană care deţine un bilet pentru Cupa Mondială din 2026 va putea beneficia de programări prioritare pentru a depune o cerere de viză pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite. Sistemul FIFA de programare prioritară a interviurilor, sau FIFA PASS, este acum funcţional.

Record de cereri de bilete pentru Cupa Mondială 2026

Toţi deţinătorii actuali de bilete pentru Cupa Mondială FIFA 2026 vor fi informaţi în zilele următoare de către biroul de bilete FIFA cu privire la disponibilitatea FIFA PASS, împreună cu instrucţiuni despre cum să se înscrie în proces. Viitorii cumpărători de bilete vor avea aceeaşi oportunitate de înscriere în momentul achiziţionării.

Această iniţiativă este deosebit de utilă pentru fanii care au achiziţionat bilete în ţările în care timpul de aşteptare pentru interviul pentru viza SUA este în prezent mai lung.

”În ultimele patru săptămâni, am primit 500 de milioane de cereri de bilete. Pentru 6,5 - 7 milioane de bilete. Este un număr pe care nu l-am mai văzut până acum, nimic nu se apropie de ea, nici măcar de departe. Nu ştiu de câte ori am putea umple stadionul.

Dacă ne gândim că, în 100 de ani de istorie a Cupei Mondiale, s-au vândut 50 de milioane de bilete, iar acum sunt 500 de milioane de bilete solicitate, am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani de Cupe Mondiale.

Acest lucru demonstrează pur şi simplu entuziasmul care există. Desigur, aceste 500 de milioane de cereri de bilete vor fi grupate într-o mare, mare urnă, vom proceda la o tragere la sorţi, iar norocoşii câştigători vor avea acces la meciurile Cupei Mondiale, care vor fi, desigur, toate complete.”, a spus președintele FIFA.

Cupa Mondială 2026, cu 48 de echipe la start!

Cupa Mondială FIFA 2026 va fi prima ediţie a turneului la care vor participa 48 de echipe şi se va desfăşura în 16 oraşe gazdă din Canada, Mexic şi Statele Unite.

Unsprezece oraşe din SUA vor găzdui 78 de meciuri, alături de meciurile din trei oraşe din Mexic şi două din Canada.

Cu peste şase milioane de bilete care urmează să fie puse la dispoziţie, lansarea FIFA PASS reprezintă un pas important în sprijinirea accesului fanilor internaţionali şi în asigurarea unei experienţe de călătorie fără probleme înaintea celui mai mare eveniment fotbalistic din lume.

